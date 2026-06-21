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Kimliği geçersiz çıkan öğrenci AYT'ye 1 dakika kala yetişti

Kimliği geçersiz çıkan öğrenci AYT'ye 1 dakika kala yetişti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde YKS AYT öncesi kimliği geçersiz çıkan öğrenci, polis ve nüfus müdürlüğünün koordinasyonuyla geçici kimlik alarak sınava son 1 dakika kala yetiştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) öncesinde yaşanan olay, hem öğrenciye hem de çevredeki vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Kimliğinin geçersiz olduğu tespit edilen bir üniversite adayı, polis, nüfus müdürlüğü ve sınav koordinatörlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınava son 1 dakika kala yetiştirildi.

Edinilen bilgilere göre, AYT'ye girmek üzere Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'na gelen bir öğrencinin kimliğinin geçersiz olduğu, adayların sınav binalarına giriş süresinin dolmasına yaklaşık 10 dakika kala yapılan kontrolde belirlendi. Geçerli kimlik belgesi bulunmadığı için sınav binasına alınamayan öğrenci büyük üzüntü yaşarken, durum hemen İlçe Sınav Koordinatörlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bunun üzerine adeta zamanla yarış başladı. İlçe Nüfus Müdürlüğü ile kurulan hızlı koordinasyon sonucunda öğrenci, sınav binası önünde hazır bekleyen polis aracına alınarak yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Önceden bilgilendirilen nüfus müdürlüğü personeli tarafından öğrenci için kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi.

Geçici kimliğini alan öğrenci, polis ekiplerinin eşliğinde sirenler arasında yeniden sınav merkezine ulaştırıldı. Kapıların kapanmasına yalnızca 1 dakika kala, saat 09.59'da sınav binasına giriş yapan öğrenci, büyük bir sevinçle sınav salonuna koştu.

Sınav öncesinde yaşanan bu örnek dayanışma ve koordinasyon, sınav merkezi önünde bekleyen veliler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Polis ekipleri, sınav koordinatörlüğü ve nüfus müdürlüğü çalışanlarının genç bir öğrencinin eğitim hayatı için gösterdiği özverili çaba, çevrede bulunanlar tarafından uzun süre alkışlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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