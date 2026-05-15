Öğrenciler üretti, sanayiciler inceledi

Gebze'de düzenlenen Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı'nda lise öğrencilerinin geliştirdiği robot ve teknolojik aletler sergilendi. Meslek liselilerin hazırladığı yenilikçi projeler sanayicilerden tam not alırken, 3 gün sürecek olan fuar; lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için de rehber niteliği taşıyor.

Gebze Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen fuarda, geleceğin nitelikli iş gücü olan meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı robotlar, maketler ve teknolojik inovasyon ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuar sayesinde sanayiciler, öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerini yakından inceleme fırsatı bulurken; gençler de sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak önemli bir deneyim kazandı.

Organizasyon kapsamında ayrıca, mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih etmeyi planlayan öğrenci ve velilere okul bölümleri, atölyeler ve eğitim imkanları hakkında rehberlik hizmeti de verildi.

"Mesleki eğitim, güçlü geleceğin kapısını aralayacak"

Fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, mesleki eğitime yönelik algıyı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Görülen, tanınan ve yakından incelenen mesleki eğitimin daha güçlü bir geleceğin kapısını aralayacağına inanıyoruz" dedi.

Eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ise meslek liselerinde çok değerli genç potansiyeli bulunduğunu, bu cevherin ortaya çıkarılarak mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu kurumları, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla açılan fuarın 3 gün boyunca ziyarete açık olacağı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı