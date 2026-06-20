Gaziantep'te YKS heyecanı başladı: Koşa koşa geldi, son anda yetişti

Gaziantep'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu sabah saatlerinde başladı. Nizip ilçesinde ise bir aday, koşarak geldiği sınav merkezine son anda yetişti.

Sınav merkezlerine erken saatlerde gelen adaylar, kimlik ve belge kontrollerinin ardından salonlara alınırken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Çocuklarını sınava uğurlayan bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, bazıları da sınav süresi boyunca okul önlerinde beklemeyi tercih etti. Veliler, çocuklarının emeklerinin karşılığını almasını dileyerek sınavın tamamlanmasını bekledi.

Koşa koşa geldi, son anda yetişti

Nizip ilçesinde ise bir öğrenci sınava son anda yetişti. İlçede bulunan Alkan Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci, giriş yasağının başlamasına çok kısa bir süre kala koşarak geldiği sınav merkezinde görevlilere giriş belgesi ve kimliğini göstererek içeri girdi. Öğrencinin sınava son anda yetiştiği o anlar kameraya yansıdı.

Okul çevrelerinde ise güvenlik önlemleri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı