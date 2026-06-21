Gaziantep'te YKS heyecanı devam ediyor

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluştu. Sınava girecekleri okullara ulaşmak için zamanla yarışan bazı adaylar, kapıların kapanmasına saniyeler kala koşarak sınav merkezlerine girmeyi başardı. Sınav merkezleri önünde çocuklarını bekleyen veliler ise heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. Kimi veliler dua ederek çocuklarının başarılı olması için temennide bulunurken, kimi veliler de okul çevresinde sınavın sona ermesini bekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı