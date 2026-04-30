Fırat Üniversitesi'nde okul gezileri sürüyor

Fırat Üniversitesi, nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleriyle bölgedeki öğrencileri kampüsle buluşturmaya devam etti.

"Fırat'ta Bir Gün" etkinlikleri kapsamında başta Elazığ olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda lise öğrencisi, üniversiteyi yakından tanıma fırsatı buldu. Üniversitenin "Gelecek Odaklı Üniversite" vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen gezilerde öğrenciler, kampüsü dolaşarak fakülteler hakkında detaylı bilgi aldı. Nisan ayı boyunca artan ziyaretçi sayısı, üniversiteye olan ilginin her geçen gün yükseldiğini gösterdi.

Programlar kapsamında öğrenciler, fakülteleri ziyaret ederek modern laboratuvarları yerinde inceleme imkanı buldu. Akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilen tanıtımlarda, üniversitenin akademik olanakları ve sunduğu eğitim fırsatları öğrencilere aktarıldı. Ayrıca düzenlenen kariyer rehberliği oturumlarında, meslek seçimi, üniversite hayatı ve mezuniyet sonrası kariyer planlaması gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Erken yaşta üniversite atmosferiyle tanışan öğrenciler, gelecek hedeflerini şekillendirme adına önemli bir deneyim yaşadı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı