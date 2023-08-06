Feza Gürsey Bilim Merkezi, Bilim Etkinliklerini Parklara Taşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Feza Gürsey Bilim Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yaz da bilim etkinliklerini parklara taşıdı. Sıvı azot gösterisi, deney setleri ve teleskopla gözlem etkinlikleri çocuklardan büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi 'Bilim Merkezi Parklarda' uygulamasıyla bu yaz da çocuklarla parklarda buluşmaya devam ediyor. Hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri çocuklarla buluşan Feza Gürsey Bilim Merkezi çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlendirmek amacıyla park park dolaşıyor. Deney setleri, sıvı azot gösterisi ve teleskopla gözlem etkinlikleri ile çocuklar bilimin önemini eğlenerek öğrenirken, yapılan deneyler sayesinde el becerilerini geliştiriyor. Her hafta üç park gezen merkezin gezi programları ise Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin sosyal medyadan hesabından takip edilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Feza Gürsey Bilim Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yaz da bilim etkinliklerini parklara taşıdı. Sıvı azot gösterisi, deney setleri ve teleskopla gözlem etkinlikleri çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi "Bilim Merkezi Parklarda" uygulamasıyla bu yaz da çocuklarla parklarda buluşmaya devam ediyor. Hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri çocuklarla buluşan Feza Gürsey Bilim Merkezi çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlendirmek amacıyla park park dolaşıyor.

Deney setleri, sıvı azot gösterisi ve teleskopla gözlem etkinlikleri ile çocuklar bilimin önemini eğlenerek öğrenirken, yapılan deneyler sayesinde el becerilerini geliştiriyor.

Her hafta üç park gezen merkezin gezi programları ise Feza Gürsey Bilim Merkezi'nin sosyal medyadan hesabından takip edilebilecek.