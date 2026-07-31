Fen Lisesi öğrencisi Barkın, kutuplarda bilimsel çalışması ile gururlandırdı

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-6) kapsamında kutuplarda yürütülen bilimsel araştırmalara katılarak önemli bir başarıya imza attı. Özsoy, hava kirliliğine yönelik geliştirdiği yerli ve taşınabilir hava kalitesi ölçüm kitlerini zorlu kutup şartlarında test etme fırsatı buldu.

Barkın Özsoy, 2025 TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Hava ve İklim" alanında Türkiye birincisi oldu. Ardından TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda TASE-6 ekibine seçildi. 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'dan hareket eden 12 kişilik araştırma ekibinde yer alan Özsoy, üç yabancı araştırmacı ve farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla birlikte çalışmalar yürüttü.

Geliştirilen yerli sistem kutuplarda test edildi

Barkın Özsoy, kendi tasarımı olan üç farklı hava kalitesi ölçüm kitini kutuplardaki zorlu çevre şartlarında başarıyla test etti. Geliştirdiği sistem; hava kalitesini etkileyen temel gazlar, partikül maddeler ile sıcaklık ve nem gibi çevresel verileri ölçebilen taşınabilir bir yapıya sahip bulunuyor. "Opaque: Açık Kaynaklı Taşınabilir Hava Kalitesi Ölçüm Kitleri" adı verilen proje; düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli ve erişilebilir hava kalitesi izleme çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Günlük kullanım, sağlık alanı ve farklı yaşam ortamlarına yönelik tasarlanan modüllerden oluşan sistem, elde edilen verileri kayıt altına alarak gerekli durumlarda kullanıcıyı uyarabiliyor. Laboratuvar ve saha testlerinden başarıyla geçen ölçüm kitleri, kutuplarda gerçekleştirilen uygulamalarla gerçek çevre şartlarında da test edilerek projenin bilimsel açıdan önemli bir aşamayı tamamlamasını sağladı.

Gençlerimizin başarısı kutuplara ulaştı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ortaokul ve liseler arası TÜBİTAK araştırma projeleri başta olmak üzere, il ve ilçelerde öğretmenlere yönelik düzenlenen proje hazırlama eğitimleri ve danışmanlık çalışmalarının önemini vurgulayarak İzmir'de güçlü bir proje ekosisteminin kurulduğunu belirtti. Yürütülen tüm bu eğitim faaliyetlerinin yansımalarını gençlerin başarılarında görmenin en büyük mutluluk olduğunu ifade eden Yahşi, "Bu başarılar; bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, araştırma kültürünün kök salması ve gençlerimizin geleceğin bilim insanları olarak yetişmesi hedefimizde ne kadar doğru bir istikamette ilerlediğimizi kanıtlamaktadır. Bu vizyonun en güzel meyvelerinden birini İzmir Fen Lisesi öğrencimiz Barkın Özsoy'un şahsında hep birlikte görüyoruz. Öğrencilerimizin TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi vizyoner platformlarda elde ettikleri derecelerin, bugün uluslararası bilimsel araştırmalara ve hatta kutuplara kadar uzandığını görmek bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Barkın evladımızın kendi ürettiği yerli ve milli teknoloji ile küresel bir sorun olan hava kirliliğine otonom çözümler araması, istikbalde ülkemizin parlak yarınlarının en net göstergesidir. Bu vesileyle bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum. Başta değerli öğrencimiz olmak üzere; bu başarıya katkı sunan okul yöneticilerimizi, onlara rehberlik eden kıymetli danışman öğretmenlerimizi ve eğitim süreçlerinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer ailesini yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı