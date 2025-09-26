Haberler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Bu Yıl Hiç Öğrenci Gelmedi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümüne Bu Yıl Hiç Öğrenci Gelmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, geçen yıl sadece iki öğrenci ile kapılarını açarken, bu yıl hiç öğrenci tercih edilmemesi üzerine kontenjan sayısı 10'a düşürüldü.

AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü geçen yıl 2 öğrenci tercih ederken, kontenjan sayısı düşürüldü. 10 kontenjanı bulunan bölüme, bu sene hiç öğrenci gelmedi.

Aksaray Üniversitesi'nin 40 kontenjanı bulunan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nü geçen yıl sadece Kuddusi Çağrı Karakaya (21) ile Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov (21) adlı iki öğrenci tercih etti. Yönetim de 40 olan kontenjan sayısını bu yıl 10'a düşürdü. Ancak bu yıl hiçbir öğrenci, söz konusu bölümü tercih etmedi. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 3 ve 4'üncü sınıftaki toplam 65 öğrenci ile geçen yıl başlayan Kuddusi Çağrı Karakaya ve Türkmenistan uyruklu Veli Babanyazov, 40-50 kişilik sınıf ve laboratuvarda 17 akademisyen eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Netanyahu'ya resti çekti: Bu kadar yeter, artık durma zamanı

Trump Netanyahu'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim, artık yeter
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.