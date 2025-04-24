MARDİN'de düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Türkiye Finali tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'İmam Hatip Okulları Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali' tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapılan Türkiye finaline katılan 18 öğrenci, ezan okuma konusunda maharetlerini sergiledi. Türkiye finali yarışmasını; Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özkan, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Memur Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, siyasi parti temsilcileri, şube müdürleri, davetliler, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Yarışma sonunda ortaokul kategorisinde; Samsun 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke birinci, Balıkesir Bandırma 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mahmut Talha Yılmaz ikinci ve Denizli İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Taner de üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise İstanbul Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Mansur Dura birinci, Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Yılmaz ikinci ve Elazığ Hakkı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Bedirhan Doğan da üçüncü oldu.

Yarışma birincilerine 3 tam altın, ikincilere 2 tam altın ve üçüncülere ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere birer tam altın hediye edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,