ESOGÜ 2025 yılı ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2025 Yılı Ödülleri, gerçekleştirilen takdim töreni ile sahiplerini buldu.

ESOGÜ Ödülleri her yıl, ESOGÜ öğretim elemanları ile öğrencilerine; akademik çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve performansın değerlendirilmesi, çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla, idari personele ise üniversiteye sağlamış oldukları katkılardan dolayı veriliyor. 2025 yılı akademik performans ödülleri, genç bilim insanı ödülleri, bilimsel araştırma projesi ödülleri, eğitim ödülleri ile yılın doktora tezi, yılın uzmanlık tezi, yılın yüksek lisans tezi ödülleri ve idari personel ödülleri kapsamında düzenlenen ESOGÜ 2025 Yılı Ödülleri takdim töreni, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın açılış konuşması ile başladı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın sahiplerine takdim ettiği ESOGÜ 2025 Yılı Ödülleri kapsamında Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanı Akademik Performans Ödüllerine Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selcan Demir, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Bilgir ve Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Dinleyici layık bulundu. Fen ve Mühendislik Alanı Akademik Performans Ödüllerine Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Yüksel, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Gürgen ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak layık bulundu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Akademik Performans Ödüllerine Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Ergüleç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Acaroğlu ve Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Demirci layık bulundu.

Törende ayrıca Genç Bilim İnsanı Ödülleri, Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri, Eğitim Ödülleri, Yılın Doktora Tezi, Yılın Tıpta Uzmanlık Tezi, Yılın Yüksek Lisans Tezi Ödülleri ve İdari Personel Ödülleri de sahiplerini buldu.

Programa; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral ile diğer üniversite yöneticileri ve akademisyenler katıldı. - ESKİŞEHİR

