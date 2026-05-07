Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu öğrenc ileri bağımlılığa karşı festivalde

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri, Elif İlbars öğretmenliğinde düzenlenen etkinlikte dijital bağımlılığa karşı bilinçlenerek sağlıklı yaşam sözü verdiler. Festivalde, A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz ile tanışarak sporun önemi hakkında bilgi edindiler.

Eskişehir Vali Münir Raif Güney İlkokulu 3/F sınıfı öğrencileri; sınıf öğretmenleri Elif İlbars rehberliğinde, teknoloji ve sağlıklı yaşamı bir araya getiren anlamlı bir etkinlikte boy gösterdi.

Yeşilay tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen festivalde; minikler, hem eğlendi hem de dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlendi. Harezmi Modeli ile Dijital Bağımlılığa 'Dur' dediler. Okulda uygulanan 'Harezmi Eğitim Modeli' kapsamında 'Dijital Ekran Bağımlılığı' üzerine çalışmalar yürüten 3/F sınıfı öğrencileri, teorik bilgilerini festival alanındaki pratik uygulamalarla pekiştirdi. Disiplinler arası bir yaklaşımla problemleri çözmeyi öğrenen öğrenciler, ekran karşısında geçirilen pasif zamanın yerine üretkenliği koymanın önemini kavradılar.

Milli voleybolcu Meryem Boz ile motivasyon dolu anlar

Festivalin en heyecan verici anlarından biri ise, A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız ismi Meryem Boz ile gerçekleşen buluşma oldu. 'Mavi Şimşek' lakaplı milli sporcuyla tanışma imkanı bulan öğrenciler, sporun bağımlılıkla mücadeledeki rolünü, disiplinli çalışmanın başarıya etkisini fiziksel aktivitenin dijital dünyadan çok daha eğlenceli olduğunu bizzat bir şampiyondan dinlediler.

Atölyelerle dolu bir gün

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler çeşitli atölyelere katıldı, Yeşilay yetkililerinden bağımlılık türleri ve korunma yolları hakkında hayati bilgiler aldılar. Vali Münir Raif Güney İlkokulu öğrencileri, festival sonunda sağlıklı yaşam sözü vererek dijital bağımlılığa karşı toplumsal bir farkındalık elçisi olma yolunda ilk büyük adımlarını atmış oldular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
