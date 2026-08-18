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Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ESOGÜ Rektörü Olarak Atandı

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ESOGÜ Rektörü Olarak Atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne atandı. Atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine dayanılarak gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 33344 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, gazetede yer alan 2026/259 sayılı karar ile ESOGÜ Rektörlüğü görevine getirildi. Bahse konu kararda, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Emine Gümüşsoy atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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