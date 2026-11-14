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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü emeklilere diyabet farkındalık eğitimi verdi

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü emeklilere diyabet farkındalık eğitimi verdi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Diyabet Günü kapsamında emekliler ve kendi personeli için diyabet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde katılımcılara diyabet, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve diyabetten korunma yolları anlatıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Diyabet Günü kapsamında emeklilere ve personele yönelik diyabet farkındalık eğitimi düzenledi.

Her yıl 14 Kasım'da anılan Dünya Diyabet Günü kapsamında, Bakanlığın "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç!" sloganı doğrultusunda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar birimi tarafından toplumda diyabet bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik organize edilen eğitim programında katılımcılara; diyabet, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve diyabetten korunma yolları konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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