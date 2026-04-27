Eskişehir Bilim Olimpiyatları Akademisi'nden ESOGÜ Zooloji Müzesi'ne ziyaret

Eskişehir Bilim Olimpiyatları Akademisi eğitimleri kapsamında biyoloji grubu öğrencileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Zooloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Bilim Olimpiyatları Akademisi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda biyoloji grubu öğrencileri, ESOGÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Davut Ümit Şirin ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan tarafından gerçekleştirilen eğitime katıldı. Eğitmenler Tuğba Tuncel ve Ezgi Akkır ile birlikte Olimpiyat Akademisi'ne katılan 25 öğrencinin iştirak ettiği etkinlikte, Zooloji Müzesi bünyesinde incelemeler yapıldı. Söz konusu etkinlik ile öğrencilerin başta TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı olmak üzere ulusal ve uluslararası olimpiyat sınavları hakkında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Bu süreçlere etkin şekilde hazırlanmaları amaçlanan öğrencilerin, akademideki eğitimleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

