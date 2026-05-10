Haberler

'Eşekli Dostoyevski' Erzincan'da öğrencilere kitap dağıttı

'Eşekli Dostoyevski' Erzincan'da öğrencilere kitap dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de 'Eşekli Dostoyevski' olarak bilinen yazar Ersin Bilge, Erzincan'daki 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere kitap ve kırtasiye desteği sağlayarak, okumanın önemini vurguladı.

Türkiye'de "Eşekli Dostoyevski" olarak tanınan yazar Ersin Bilge, Erzincan'da öğrencilerle bir araya gelerek kitap dağıttı.

Anadolu'nun köy ve kasabalarını eşekle dolaşarak çocuklara kitap ve kırtasiye desteğinde bulunan Bilge, 75. Yıl Bayrak İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli kitaplar hediye eden Bilge, çocuklarla sohbet ederek okumanın önemine dikkati çekti.

Kitapları büyük sevinçle alan öğrenciler, yazarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmenler ise etkinliğin çocukların okuma alışkanlığı kazanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Çocukların kitapla tanışmasının önemine değinen Bilge, "Okumak, hayallerin kapısını aralar." diyerek öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı

Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı