Erzurum'un gençlerinden TÜBİTAK'ta tarihi başarı

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Türkiye Finali'nde büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde 29 bin 739 proje arasından sıyrılarak finale kalan Erzurumlu öğrenciler, farklı alanlarda elde ettikleri derecelerle hem şehirlerini hem de ülkeyi gururlandırdı.

Finalde Kimya alanında yarışan Zeynep Özdemir, Asaf Ömeroğlu ve Neva Çiftçi, Türkiye birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Biyoloji alanında İrfan Sefiloğlu ve İrem Alparslan Türkiye ikinciliğini elde ederken, Teknolojik Tasarım alanında Kerem Çadırcı, Yusuf Alpgiray İspirli ve Mehmet Algan Arslan Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılı öğrenciler, danışman öğretmenler Mustafa Akay ve Gökay Arslan rehberliğinde hazırladıkları projelerle jüri üyelerinden tam not aldı.

Öte yandan, Kimya ve Biyoloji alanlarında derece elde eden öğrencilerin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek uluslararası bilim yarışmalarında (ISEF) Türkiye'yi temsil edeceği öğrenildi.

Binlerce proje arasından sıyrılarak bilimin zirvesine çıkan Erzurumlu gençler, ortaya koydukları başarıyla sadece şehirlerinin değil, tüm Türkiye'nin gururu oldu. Başarılı öğrenciler ve öğretmenleri, eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı