Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 4 isim dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 4 isim yer aldı. ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Salih Akpınar ve Doç. Dr. Faraz Afşar, 2022 yılında yaptıkları çalışmalarla listeye girmeye hak kazandılar.

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 4 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. IOANNIDIS ve araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

"Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen uluslararası ölçütler kullanıldı.

Bilim insanlarının 2022 yılında yaptığı çalışmaların dikkate alındığı listede ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Salih Akpınar ve Doç. Dr. Faraz Afşar adını listeye yazdırma başarısı gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, listeye girmeye hak kazanan akademisyenleri tebrik ederek: "Daha önceki yıllarda da bu listede yer alan hocalarımız istikrarlı bir şeklide çalışmalarını sürdürerek bu yıl da dünyanın en etkili bilim insanları arasına girme başarısını gösterdi. Kendilerini gönülden tebrik ediyorum ve ilerleyen yıllarda bu listede üniversitemizden daha çok isimin yer alacağına olan inancımı belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM