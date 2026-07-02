Haberler

Bilim Olimpiyatları'nda Erzurum başarısı

Bilim Olimpiyatları'nda Erzurum başarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda Erzurum'dan iki öğretmen ve bir öğrenci önemli başarılar elde etti. Coğrafya ve matematik alanlarında dereceye girenler, öğretmen başarı programına seçilirken, bir öğrenci de 2. aşamaya geçmeye hak kazandı.

Bilim Olimpiyatları kapsamında ilimiz adına sevindirici başarılar elde edildi.

Remzi Sakaoğlu BİLSEM Coğrafya Öğretmen Güldane Meral, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Lise Coğrafya Alanı'nda başarı elde ederek öğretmen başarı programına seçilmeye hak kazandı.

Karaçoban Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Matematik Öğretmeni Muhammed Yalın, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ortaokul Matematik Alanı'nda başarı elde ederek öğretmen başarı programına seçilmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Özel Süheyla-Sıtkı Alp Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Emre Kahraman ise TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Lise Coğrafya Alanı 1. Aşama Sınavı'nı başarıyla geçerek 2. Aşama Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Öğretmenlerimizi ve öğrencimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Erzurum eğitim ailesi olarak bilim yolculuğunda elde edilen bu kıymetli başarılarla gurur duyuyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak

Beklenen düzenleme Meclis'e sunuldu! Tüm öğrencileri kapsıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor