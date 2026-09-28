Erzurum'da rehberlik komisyonu akran zorbalığına karşı okul güvenliğini değerlendirdi

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Erzurum Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyon Toplantısı Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve destekleyici eğitim ortamlarında bulunmalarına yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirildi. Akran zorbalığının önlenmesi, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, riskli davranışların erken fark edilmesi, psikososyal destek çalışmalarının güçlendirilmesi ve okul güvenliğine yönelik kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan paylaşımda; öğrencilerin kendilerini güvende ve değerli hissettiği, şiddet ve zorbalıktan uzak, kapsayıcı ve destekleyici okul ikliminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı