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Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı Yapıldı
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Erzurum'da İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut kurslar ve eğitim faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki dönem için planlanan yeni projeler ve kurumlar arası iş birliğini artıracak stratejiler ele alındı.

Erzurum'da hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ait planlamaların değerlendirildiği İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve komisyon üyesi kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen çalışmalar ve halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan kursların mevcut durumu masaya yatırıldı. Vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan eğitim stratejileri ve yeni projeler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve planlanan çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi yönünde alınan kararların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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