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Eğitimde ortak akıl ve güçlü koordinasyon hedefi

Eğitimde ortak akıl ve güçlü koordinasyon hedefi
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İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, yeni dönem hedefleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler, kurumlar arası koordinasyon ve yürütülen projelerin işleyişi ele alındı. Görüş alışverişiyle zenginleşen toplantıda, Erzurum'un eğitimin her alanda daha ileriye taşınmasına yönelik planlamalar üzerinde duruldu.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Güçlü iş birliği ve ortak hedef anlayışıyla, eğitim adına yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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