Erzurum'da Türkiye'nin En Kapsamlı Özel Eğitim Kampüsü Açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim hizmetlerini erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan bütüncül bir destek mekanizması anlayışıyla geliştirmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak tasarlanan yeni nesil özel eğitim kampüslerinin en somut örneklerinden biri Erzurum'da yükseliyor. Tokat ve Zonguldak'ın ardından bu yenilikçi eğitim ortamının üçüncü halkası Erzurum'da hizmete açılacak.

40 Sınıfli Dev Tesis Engel Tanımıyor

Erzurum Özel Eğitim Kampüsü; 8 sınıfli özel eğitim anaokulu ile özel eğitim I, II ve III. kademeleri ve meslek okulunu bünyesinde barındıran 32 sınıfli eğitim yapısından oluşuyor. Toplam 40 sınıf kapasitesine sahip kampüs, 23 bin metrekarelik yerleşke alanı ve 11 bin 730 metrekarelik inşaat alanıyla tamamen erişilebilir, güvenli ve kullanıcı odaklı bir mimari anlayışla tasarlandı. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, eğitim performanslarını ve günlük yaşam ihtiyaçlarını merkeze alan kampüs, öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasını kapsayan kademeli bir gelişim süreci sunuyor.

Erken Çocukluktan Mesleki Eğitime Bütüncül Destek

Kampüste erken çocukluk dönemindeki çocuklar için 8 sınıfli anaokulu bünyesinde oyun temelli öğrenme alanları, faaliyet odaları ve uyku odaları yer alıyor. Okul döneminde ise öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, bilimle ilgili ve sosyal becerilerini güçlendirmek adına; dil ve konuşma terapisi birimleri, hidroterapi ve eğitim havuzları, duyu bütünleme odaları ile fizyoterapi salonları hizmet verecek. İlerleyen kademelerde ise öğrencilerin bağımsız yaşam ve mesleki hazırlık becerilerine odaklanılacak. Kampüs bünyesinde kurulan Uygulama Evi; mutfak, kuaförlük, el sanatları atölyeleri, tarım terapi alanları, sera ve hobi bahçeleri sayesinde özel öğrencilerin üretken bireyler olarak yetişmelerini destekleyecek.

Aileler de Sürece Dahil Ediliyor

Öncü tesiste öğrencilerin toplumsal yaşama etkin katılımını sağlamak amacıyla; trafik eğitim alanı, açık manej ve atlı terapi alanı, kümes ile çeşitli spor alanları da yer alıyor. Avlulu eğitim kurgusu sayesinde öğrencilerin güvenli ve bağımsız biçimde hareket edebilecekleri kontrollü yaşam alanları oluşturuldu. Projede aileler de unutulmadı. Uzman görüşme ve eğitim odaları aracılığıyla veliler eğitim sürecine aktif olarak dahil edilerek öğrenci, aile ve eğitimcilerin birlikte güçlendiği bütüncül bir destek ortamı sağlanacak. Eğitim, rehabilitasyon, sosyal yaşam, üretim ve bağımsız yaşam becerilerini aynı yerleşkede buluşturan Erzurum Özel Eğitim Kampüsü, bölgenin en önemli ortak yaşam alanı niteliğini taşıyacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı