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Erzincan Otlukbeli'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi

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Erzincan Otlukbeli'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine organik tarım eğitimi verildi. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin iş birliğinde düzenlenen eğitimlerde doğal üretimin ve çevre dostu tarım uygulamalarının önemi anlatıldı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik organik tarım eğitimi düzenlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Otlukbeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Zafer İlkokulu ve Fatih Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere organik tarım hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde doğal üretimin ve çevre dostu tarım uygulamalarının önemi anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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