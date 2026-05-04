Erzincan'da uygulamalı trafik eğitimi verildi

Erzincan'da "Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla ülke genelinde kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı stant açarak trafikte kullanılan işaret, ekipman ve güvenlik malzemelerini vatandaşlara tanıttı.

Görevliler, vatandaşları trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklara özel hazırlanan eğitim parkurunda, akülü araçlarla yaya geçidi kullanma eğitimi verildi. Çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Etkinlikte emniyet kemeri takmadan yapılan sürüşlerde, araç içinde takla atma simülasyonu da uygulandı. Vatandaşlar uygulamalı olarak bindikleri araçta emniyet kemerinin önemini kavradıklarını ifade ederek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
