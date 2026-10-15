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Erzincan'da Terzi Baba Yurdu öğrencileri cami ziyaretinde temizlik yaptı

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Erzincan'da Terzi Baba Yurdu öğrencileri cami ziyaretinde temizlik yaptı
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GSB Erzincan Yurtları açıklamasına göre, Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler cami ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında öğrenciler cami temizliği yaptı; etkinlikle ibadethanelere duyarlılık ve ortak kullanım alanlarını koruma bilincinin artırılması amaçlandı.

Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, gerçekleştirilen cami ziyareti kapsamında temizlik çalışması yaptı.

GSB Erzincan Yurtlarından yapılan açıklamaya göre, Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte cami ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında ibadethanelerin temiz tutulması ve korunmasının önemi vurgulanırken öğrenciler de cami temizliği yaparak çalışmaya katkı sağladı.

Etkinlikle öğrencilerde ibadethanelere karşı duyarlılığın artırılması ve ortak kullanım alanlarının korunması bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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