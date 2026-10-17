Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Erzincan'da okul çevresi denetimlerinde 277 okul kontrol edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da okul çevresi denetimlerinde 277 okul kontrol edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Valilik koordinasyonunda yürütülen okul çevresi denetimlerinde 14 Eylül 2026'dan itibaren 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 69 okul servis aracında olumsuzluğa rastlanmazken, 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde yürütülen denetimlerde 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda 125 okulda 104 bahçe görevlisi, 126 okulda 105 okul polisi görevlendirildi. Okul giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla 81 rütbeli personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirilirken, 49 resmi ve sivil motorize ekip de okul çevrelerinde görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül 2026'dan itibaren gerçekleştirilen denetimlerde 277 okul kontrol edildi, 1.779 kişinin sorgulaması yapıldı. Ayrıca 56 umuma açık yer ile 81 park ve bahçe denetlenirken, 817 araç sorgulandı ve 12 araçta arama gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 69 okul servis aracı da kontrol edildi. Servis araçlarına yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 246 bin 974 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Kayseri'de 'kırmızı altın' gilaburunun hasadı başladı

Kayseri'nin yeni altını bu! 500 TL'den bidon bidon satıyorlar
Afyonkarahisar'da balıkçı esnafını sırtından vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı

Balıkçıyı pazar yerinde katletti, saklandığı yerde yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

On binlerce sağlık personeli istihdam edilecek
Mersin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Bir ilimizde daha hayat kabusa döndü
Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'nin 32 bakandan oluşan hükümeti yemin etti

Arap ülkesinde bir ilk! Kadın başbakan göreve başladı
Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuk aranırken parçalanmış başka bir ceset bulundu

Kaybolan iki çocuk aranırken bambaşka bir manzarayla karşılaşıldı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı

Büyüleyici görüntüler İstanbul'un yanı başından
Beşiktaş'a sakatlanan Orkun Kökçü'den kötü haber

Beşiktaş'a kaptanından kötü haber! Bu maçlarda forma giyemeyecek
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 3 dönem geçerli olacak