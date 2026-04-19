Erzincan'da öğrencilere güvenlik ve bilinçlendirme eğitimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuk Polisi Bilgilendiriyor' etkinliği kapsamında, Osmangazi İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nda 150 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma, güvenli internet kullanımı ve trafik güvenliği gibi konularda bilgi verildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuk Polisi Bilgilendiriyor" faaliyetleri kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan program çerçevesinde, Osmangazi İlkokulu ve Mehmetçik Ortaokulu'nda toplam 150 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı. Eğitimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli de katılım sağladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere;

Kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri

Çocuk polisinin görevleri

Güvenli internet kullanımı

Trafik güvenliği gibi önemli konularda bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek öğrenci ve öğretmenlerle önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelineceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
