"Telefon Melefon Yok" diyerek kitap sevgisine dikkat çektiler

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için yürüttükleri 'Kitapla Büyüyen Aile' projesi kapsamında kitap okumanın önemini vurguladı. Öğrenciler, 'Telefon Melefon Yok' sloganıyla akranlarına dijital detoks mesajı verdi.

Sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu koordinasyonunda yürütülen "Kitapla Büyüyen Aile" projesi kapsamında öğrenciler ve veliler her ay belirlenen kitabı birlikte okuyor.

Bu ay dijital detoks ve kitap sevgisi temasını işleyen öğrenciler, hazırladıkları pankart ve sloganlarla akranlarına "Telefon Melefon Yok" mesajı verdi.

Projeyle çocukların yanı sıra ailelerin de okuma alışkanlığı kazanmasının hedeflendiği belirtildi.

Sınıf öğretmeni Nermin Parmaksızoğlu, amaçlarının ekranların gölgesinde kalan çocukluk dönemini kitaplarla buluşturmak olduğunu ifade ederek, ailelerin de projeye destek verdiğini söyledi.

Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmesinde bu tür projelerin önemli katkı sunduğunu belirterek, projede emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
