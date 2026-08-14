Erzincan'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi boyunca İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören bin 215 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verilirken, konuyla ilgili broşürler de dağıtıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaz dönemi boyunca Kur'an kurslarında eğitim gören bin 215 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarını ziyaret eden ekipler, öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgi verdi.
Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanırken, konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.