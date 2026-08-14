Haberler

Erzincan'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi

Erzincan'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi boyunca İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören bin 215 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında eğitim verilirken, konuyla ilgili broşürler de dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaz dönemi boyunca Kur'an kurslarında eğitim gören bin 215 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarını ziyaret eden ekipler, öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ve genel güvenlik konularında bilgi verdi.

Eğitimlerde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanırken, konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi

Barışma teklifi reddedilince evi yaktı! Alevlerin arasında can verdi
Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Çorum maçı öncesi masaya yumruğunu vurdu
ABD'de 16 Yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi

16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 idam infaz edildi
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...