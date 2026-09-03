Erzincan'da İlkokul Müdürleri Toplantısı

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ilkokul okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan Çimen ile kentte görev yapan ilkokul müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülecek çalışmalar, okulların hazırlık süreçleri ve eğitim öğretim faaliyetleri ele alındı.

Öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla yapılacak çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, okul müdürlerinin görüş ve önerileri alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kartal, yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak okul müdürlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı