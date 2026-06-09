Kur'an Eğitim Merkezleri Erzincan'da tanıtıldı
Erzincan İl Müftülüğü, hafızlık belgeli 8. sınıf öğrencileri için Kur'an Eğitim Merkezleri tanıtım programı düzenledi. Programda eğitim modeli, imkanlar ve başvuru süreçleri anlatıldı.
Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, hafızlık belgesine sahip 8. sınıf öğrencilerine yönelik Kur'an Eğitim Merkezleri tanıtıldı.
Müftülük Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Mehmet Dinç, öğrencilere, velilere ve hafızlık eğitimi veren öğreticilere Kur'an Eğitim Merkezleri hakkında bilgi verdi.
Dinç, program kapsamında Kur'an Eğitim Merkezlerinin eğitim modeli, öğrencilere sunduğu imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Programa hafızlık belgesine sahip öğrenciler, velileri ve din görevlileri katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin eğitim hayatlarını hafızlıkla birlikte sürdürebilmelerine yönelik fırsatlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. - ERZİNCAN