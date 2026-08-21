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Erzincan’da güzel sanatlar için özel yetenek sınavları yapıldı

Erzincan’da güzel sanatlar için özel yetenek sınavları yapıldı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitim görmek için başvuran 100 civarında aday, özel yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim görmek için başvuran 100 civarında aday, özel yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.

Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde iki aşamadan oluşan sınavda adaylar, hem sanatsal becerilerini hem de gözlem yeteneklerini ortaya koydu. Başarılı bulunan öğrenciler, resim bölümüne kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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