Erzincan'da psikososyal müdahale protokolü imzalandı

Erzincan'da "Gönülden Gönüle 2026 PDR Zirvesi" kapsamında, kriz, travma ve psikososyal müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen törende, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konuşmasında son dönemde eğitim ortamlarına yansıyan şiddet olaylarının okul güvenliği ve öğrenci psikolojisi açısından kurumsal yaklaşımların gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını belirten Aydoğdu, en etkili müdahalenin kriz ortaya çıkmadan önce yapılan önleyici çalışmalar olduğunu vurguladı.

Proje ile Erzincan'daki psikolojik danışmanların; erken dönem psikososyal müdahale, risk değerlendirme, yönlendirme ve okul eylem planı hazırlama becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Törene Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve KUDAKA İl Koordinatörü Lokman Altunbilek katıldı. - ERZİNCAN

