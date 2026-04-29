Haberler

Erzincan'da gençlere sağlıklı yaşam ve spor vurgusu

Erzincan'da gençlere sağlıklı yaşam ve spor vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da "Koruyucu Sağlıkla Güçlenen Yaşam: Sporun ve Yeteneğin Birleştirici Gücü" konulu program gerçekleştirildi.

Erzincan'da "Koruyucu Sağlıkla Güçlenen Yaşam: Sporun ve Yeteneğin Birleştirici Gücü" konulu program gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, koruyucu sağlık anlayışının birey ve toplum üzerindeki etkilerini anlatarak sporun fiziksel ve zihinsel gelişimdeki önemine dikkati çekti.

Gençlerin erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine değinen Yazıcı, sporun disiplin, özgüven ve sosyal uyum açısından katkılar sunduğunu ifade etti.

Söyleşide öğrenciler sorularını yöneltme fırsatı buldu.

Okul Müdürü Fatih Ayan, bu tür organizasyonların öğrencilerin bilimle buluşmasında önemli rol oynadığını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın

Trump'tan kurmaylarına talimat! Bu adım bölgede gerilimi tırmandıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Şampiyonlar Ligi’nde gol düellosu: PSG, Bayern’i 5-4 mağlup etti

Bu karşılaşmayı kimse unutamayacak! Rekorları kırdılar

55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı ikiz bebek bekliyor

Geçen yıl dünyaevine girmişti: Ünlü isim mutlu haberi paylaştı

ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu