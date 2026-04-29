Erzincan'da gençlere sağlıklı yaşam ve spor vurgusu
Erzincan'da "Koruyucu Sağlıkla Güçlenen Yaşam: Sporun ve Yeteneğin Birleştirici Gücü" konulu program gerçekleştirildi.
Erzincan'da "Koruyucu Sağlıkla Güçlenen Yaşam: Sporun ve Yeteneğin Birleştirici Gücü" konulu program gerçekleştirildi.
Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri katıldı.
Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, koruyucu sağlık anlayışının birey ve toplum üzerindeki etkilerini anlatarak sporun fiziksel ve zihinsel gelişimdeki önemine dikkati çekti.
Gençlerin erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine değinen Yazıcı, sporun disiplin, özgüven ve sosyal uyum açısından katkılar sunduğunu ifade etti.
Söyleşide öğrenciler sorularını yöneltme fırsatı buldu.
Okul Müdürü Fatih Ayan, bu tür organizasyonların öğrencilerin bilimle buluşmasında önemli rol oynadığını belirtti. - ERZİNCAN