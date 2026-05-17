Erzincan'da "Engel Yok" mesajlı renkli buluşma
Erzincan Gençlik Merkezleri, Gençlik Haftası ve Dünya Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek dans ve oyunlarla keyifli anlar yaşadı. 'Hayatı paylaşmak için engel yok' mesajı verilen etkinlikte sosyal sorumluluk faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Erzincan Gençlik Merkezleri, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.
Etkinlik çerçevesinde Damla Gönüllüleri, Sümer İş Okulu Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle buluştu.
Programda öğrenciler ve gönüllüler birlikte dans edip oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte "Hayatı paylaşmak için engel yok" mesajı verildi.
Erzincan Gençlik Merkezleri yetkilileri, benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı