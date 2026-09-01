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Erzincan'da Eğitim Yöneticilerine Yeniden Görevlendirme Semineri

Erzincan'da Eğitim Yöneticilerine Yeniden Görevlendirme Semineri
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Erzincan’da eğitim kurumlarında yeniden yönetici olarak görevlendirilecek eğitim yöneticilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Erzincan'da eğitim kurumlarında yeniden yönetici olarak görevlendirilecek eğitim yöneticilerine yönelik seminer gerçekleştirildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri (Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi)" programına eğitim yöneticileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, seminer kapsamında katılımcılara hitap ederek eğitim yöneticiliğinin önemi, eğitim kurumlarının yönetim süreçleri ve yöneticilerin üstleneceği sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminer, hafta içi günlerde 08.45-17.10 saatlerinde toplam 64 saat ve 8 gün sürecek.

Programla eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yöneticilik görevlerine hazırlanmaları ve eğitim kurumlarının daha etkin yönetilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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