Erzincan'da açılan anaokulunda Vali Aydoğdu iyiliğin bulaşıcı olduğunu söyledi

Erzincan'da hayırseverler tarafından yaptırılan Halise- Mehmet Karakaya Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, hayırseverler aile bireyleri katıldı.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, iyilik yapmanın önemine değindi.

Aydoğdu, "Bizim bir mottomuz var. Biz bunu her yerde söylüyoruz. O da şu: 'İyilik bulaşıcıdır, önce yapana bulaşır.' Aslında yeryüzündeki bütün dinlerin, inanışların ortak bir noktası var. Kur'an-ı Kerim'de 'Emri bil maruf, nehyi anil münker' diyor. İyiliği emret, kötülükten de kaçın." ifadelerini kullandı.

Geride iz bırakmanın, insanların hayatına dokunmanın makam ve mevkilerden daha değerli olduğunu belirten Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik yönüyle Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Aydoğdu, kentteki birlik, beraberlik, karşılıklı saygı ve birlikte yaşama kültürünün çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemine işaret ederek, "Bu şehirdeki bu mayayı, beraber yaşama, beraber hareket etme, birbirine saygı duyma geleneğini, davranış kodlarını öncelikle öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın kalbine ve ruhuna nakşetmeliyiz. Bizi yaşatacak budur." dedi.

Yeni okulun Erzincan'daki çocuklara önemli hizmetler sunacağını ifade eden Aydoğdu, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Halise-Mehmet Karakaya Anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı