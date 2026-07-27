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Erzincan Müftü Yardımcısı Keleş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Erzincan Müftü Yardımcısı Keleş, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti
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Erzincan İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, beraberindeki heyetle Yoğurtlu Mahallesi'ndeki 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini inceledi, minik öğrencilerle sohbet edip ikramlarda bulundu ve başarılar diledi.

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş, Yoğurtlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Keleş'e ziyarette Şube Müdürü ile vaizler eşlik etti.

Heyet, kursun eğitim faaliyetleri ve fiziki durumu hakkında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan heyet, öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret, öğrencilere başarı temennilerinin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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