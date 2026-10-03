Erzincan'da 1004 öğrenci gıda güvenliği ve israf konusunda bilgilendirildi

Erzincan'da 1004 öğrenci gıda güvenliği ve israf konusunda bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da ilk ve orta dereceli okullardaki 1004 öğrenciye gıda güvenliği ve israf eğitimi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitimlerde güvenli gıda tüketimi, gıda hijyeni ve israfın önlenmesi anlatıldı.
Erzincan'da ilk ve orta dereceli okullarda bin 4 öğrenciye gıda güvenliği ve israf konusunda eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere güvenli gıda tüketimi, gıda hijyeni ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi aktarıldı.
Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanması, gıdanın değerini bilmesi ve bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı