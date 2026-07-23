Erzin'de Hayat Boyu Öğrenme komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar başkanlığında gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme komisyonu oplantısında, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri ile yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar ele alındı.

Erzin Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında ilçede yürütülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda; 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı'nda açılması planlanan kurslar, usta öğretici görevlendirmeleri, kurs planlamaları ve haftalık ders saatlerine ilişkin gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda açılması planlanan kurslar değerlendirilirken, mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ile istihdama katkı sağlayacak kursların yaygınlaştırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Hayat boyu öğrenme hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı