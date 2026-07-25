ERÜ Veteriner Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında 78 öğrenci mezun oldu.

Kültür Sitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bilimsel alandaki katkıların büyük emekleri gerektirdiğini söyledi. Veteriner Fakültesi'nin ERÜ'nün gelişimine, önemli katkılar sağlayan bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrenciler ve ailelerini tebrik etti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Her daim çalışarak, her daim katkı sağlayarak bu ülkeye güzel hizmetler yapabilmemiz, bunu sadece kamuda değil, özel sektörde de sağlayabilmemiz bence çok büyük bir stratejik öneme sahiptir. Sevgili gençler, lütfen kendinizi güncel tutmaya, sürekli çalışmaya, sürekli yenilemeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum" diye konuştu. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kanbur ise konuşmasında fakülteleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dekan Prof. Dr. Kanbur, şunları kaydetti;

"Sevgili meslektaşlarım, uzun ve meşakkatli bir eğitim öğretim dönemi geçirdiniz. Artık sizleri uğurlamanın bizde gururunu yaşıyoruz. Ben meslek yaşamınızın da tüm kapıların ardına kadar sizler için açılmasını diliyorum. Tabii ki bu bir son değil bizler için. Biz hocalarımız ve fakültemiz her zaman sizlerin yanında olacağız öğrencilikte olduğumuz gibi. Tek dileğim görev yerlerinizde fakültemizi ve üniversitemizi gururla temsil etmeniz."

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da konuşmasında veteriner hekimliğin önemli bir meslek olduğuna dikkat çekerek, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından dönem birincisi Baturalp Coşkun, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı Mezuniyet töreni, 'Veteriner Hekim Andı' okunması, diplomalarının verilmesi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasının ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı