ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Pişirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın da katıldığı etkinlikte, fakültenin uygulama mutfağında aşure pişirildi ve akademik, idari personel ile öğrencilere ikram edildi.