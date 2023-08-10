ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Pişirdi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan'ın da katıldığı etkinlikte, fakültenin uygulama mutfağında aşure pişirildi ve akademik, idari personel ile öğrencilere ikram edildi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi.
ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile katılan Altun, fakültenin uygulama mutfağındaki kazanın başına geçti.
Buradaki ocakta pişirilen aşure, akademik ve idari personel ile öğrencilere ikram edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Eğitim