ERÜ Rektörü Muharrem Ayı dolayısıyla aşure pişirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi. Rektör Altun, akademik ve idari personele dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.