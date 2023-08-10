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ERÜ Rektörü Muharrem Ayı dolayısıyla aşure pişirdi

Eğitim Haberleri

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi. Rektör Altun, akademik ve idari personele dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Muharrem Ayı dolayısıyla Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Turizm Fakültesi uygulama mutfağında akademik ve idari personele dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.

Ocaktaki kazanın başına geçen Rektör Prof. Dr. Altun akademik, idari personel ile öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Muharrem Ayı Erciyes Fatih Eğitim Haberler

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