ERÜ'de Tıp Fakültesi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla "Tıp Fakültesi Proje Toplantısı" gerçekleştirildi.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kemaloğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin ile Kayserili Hayırsever İş İnsanları katıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ERÜ'nün her zaman üst sıralarda yer alan bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, Erciyes Üniversitesi'nin sadece Tıp Fakültesi alanında hizmet vermenin yanı sıra tüm bölümleri ile Kayseri için öncü rol oynadığının altını çizdi. Bakan Özhaseki, "Erciyes Üniversitesi gerek sanayide, gerek ticarette, gerekse de sosyal alanda üniversitenin etkisi her alanda görüyoruz. O yüzden Erciyes Üniversitesi'nin yenilenerek daha da büyümesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmasında Üniversitesinin kuruluşundan bu yana her zaman destek veren hayırseverlere de teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Altun'un konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kemaloğlu tarafından Tıp Fakültesi'nde yapılması planlanan projeler ile alakalı bir sunum gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Altun, toplantının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye hediye takdiminde bulundu.

Toplantı, hayırseverlere plaket verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ