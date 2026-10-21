Ertuğrulgazi Lisesinin akademik başarısı Bilecik'te değerlendirildi

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Bilecik'te Ertuğrulgazi Lisesinin akademik başarısı ve eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, şube müdürlerinin katılımıyla Ertuğrulgazi Lisesinin brifing sunumu gerçekleştirildi. Sunumda okulun akademik başarı durumu, yürütülen projeler, rehberlik hizmetleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme süreçleri ele alındı. Okulun güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirilirken, eğitim kalitesinin artırılması ve akademik başarının yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve eğitim süreçlerinin niteliğini yükseltmek için okullarımızın mevcut durumunu değerlendiriyoruz. Güçlü yönlerimizi geliştirerek eksik görülen alanlarda gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı