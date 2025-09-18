Haberler

Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Samsun Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi dahil bazı üniversitelerde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kuruldu. Öte yandan aralarında İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun da bulunduğu bazı fakülte ve yüksek okullar kapatıldı, bazılarının ise isimleri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile; Samsun Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şırnak Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesinde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Lokman Hekim Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fırat Üniversitesinde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN FAKÜLTELER

Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesinin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

millet işsiz perişan, insanlar hemen memur olmanın derdine düşmüşken kim okuyacak ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

üniversite sayısını en az yarı yarıya düşürülmesi lazım. özellikle ilçelerdeki üniversitelerin kapatılması gerekiyor. bu israf öğrencinin zamanı ve devletin kasasına zarar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
