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Bursa İl Emniyet Müdürü Gökce kızına diplomasını elleriyle verdi

Bursa İl Emniyet Müdürü Gökce kızına diplomasını elleriyle verdi
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi. Törende Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan kızına diplomasını kendi elleriyle takdim etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi, 20. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, mezun olan kızına diplomasını kendisi verdi.

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Törende fakültede öğrenim gören 415 öğrenci mezun olurken, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de kızının mezuniyet törenine katıldı. Kadir Gökce, Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan kızına diplomasını kendi elleriyle verirken duygusal anlar yaşandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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