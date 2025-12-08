Emine Erdoğan: Gençlerimizin çevreye duyarlılığını derinleştiren bir adım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır" dedi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın '2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'na ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.