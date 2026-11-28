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Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği'ne katkı sağlayan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline plaket ve teşekkür belgesi verildi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" projesinde görev alan personele, katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Proje kapsamında "Toprak Dedektifleri" atölyesinin liderliğini üstlenen Emet Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mustafa Toker'e, öğrencilerin doğa ve çevre bilinci kazanmalarına sağladığı katkılardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından plaket takdim edildi.

Atölye lideri olarak projeye destek veren Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Tarık Sezer Koşum ve Onur Sezen'e de plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Ödüller, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve Şube Müdürü Mehmet Tavacı tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve bilimsel üretim konularında farkındalık kazanmalarına katkı sunan Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı