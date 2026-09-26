Elif Gündüz, Çin'de iki ödül aldı, iki eseri Rongxian'daki müzeye seçildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Çin'de düzenlenen uluslararası seramik sanatı etkinliğinde iki ödül alırken, iki eseri Rongxian'daki uluslararası seramik eserler müzesinin kalıcı koleksiyonuna dahil edildi.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Rongxian kentinde, Uluslararası Seramik Sanatı, Kültürü, Eğitimi ve Değişimi Derneği (ISCAEE) tarafından uluslararası seramik sanatı etkinliği düzenlendi. Sergi, konferans, teknik gezi ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği programa farklı ülkelerden sanatçı ve akademisyenler katıldı. Etkinlik kapsamında Türk sanatçı ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide BŞEÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz'ün de çalışmaları sergilendi. Gündüz'ün etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalar ve sunduğu katkılar organizasyon komitesi tarafından değerlendirilerek iki ayrı ödüle layık görüldü. Gündüz'ün sergide yer alan iki farklı eseri ise etkinliğin ardından Rongxian'daki uluslararası seramik eserler müzesinin kalıcı koleksiyonuna alınmak üzere seçildi. Eserlerin müze koleksiyonunda sergilenmesiyle Türk seramik sanatının ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlikte Prof. Dr. Zehra Çobanlı, Dr. Öğr. Üyesi Elif Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Canan Güneş ve Dr. Sibel Özdoğan'ın eserleri de sergide yer aldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Uluslararası etkinlik, Türk seramik sanatının uluslararası alanda tanıtılmasının yanı sıra Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve sanatçıların bir araya gelerek ortak çalışmalar gerçekleştirmelerine ve yeni kültürel ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine de imkan sundu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Türk seramik sanatının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken Üniversitemizin sanat ve kültür alanındaki uluslararası akademik ilişkilerinin geliştirilmesine de olanak sağladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı